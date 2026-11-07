Hermoso: “Per noi era troppo importante vincere. Se il calcio di Gasperini valorizza i difensori davanti la porta? Sicuramente”

07/11/2026 | 23:13:10

Il difensore della Roma, Mario Hermoso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Il guardare subito avanti dopo le sconfitte? La squadra vuole stare in alto, per noi era troppo importante vincere e lo abbiamo fatto. Se il calcio di Gasperini valorizza noi difensori davanti alla porta? Sicuramente, il mister ti mette apposto fisicamente e in campo per trovare queste situazioni. Abbiamo la qualità per fare un bel passaggio e anche un tiro in porta. Continuiamo a lavorare, per aiutare dietro e anche per segnare”.

Foto: X Roma