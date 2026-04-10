Hermoso: “Era importante vincere. Saranno 6 finali per la Champions”

10/04/2026 | 23:58:30

Il difensore della Roma, Mario Hermoso, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Come ha detto il mister, era importante vincere. Dalla prossima settimana avremo tante sfide importanti che marcheranno la linea di quello che possiamo fare: saranno sei finali”.

Come hai vissuto questo ultimo periodo? “Ho avuto un momento in cui, avere una lesione ti richiede più tempo del solito. Volevo aiutare la squadra, questo era l’importante per me. Quando hai una lesioni e giochi sul dolore, ne subisci un’altra: questo è quello che è successo”.

Ultimamente, avete subito più gol. Perché? “Credo che nella prima parte di stagione siamo stati molto bravi, ultimamente abbiamo avuto invece tante assenze. Queste rotazioni mancate sono state decisive, speriamo in alcuni pronti rientri. Ci servono per raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Instagram Roma