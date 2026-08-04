Hermoso: “Dobbiamo migliorare e fare ciò che ci chiede Gasperini, serve la mentalità giusta”

04/08/2026 | 22:58:23

Mario Hermoso ha parlato in zona mista dopo il successo in amichevole della Roma: “Sappiamo che mancano ancora alcuni compagni che devono arrivare. Noi ci alleniamo per migliorare giorno dopo giorno e cerchiamo di fare ciò che vuole il mister. Dobbiamo avere la mentalità giusta ed essere disponibili a ricoprire il ruolo nel quale l’allenatore decide di schierarci. Per me, chiaramente, all’inizio è stato un po’ diverso per quanto riguarda i movimenti, il modo di pensare e di girarmi in campo, perché è una posizione differente. Alla fine, però, mi sono trovato molto bene”.

Foto: Instagram Hermoso