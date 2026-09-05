Hermoso (89’) e Soulé (93’) ribaltano l’Atalanta. La Roma a punteggio pieno con l’Inter

05/09/2026 | 22:43:46

Termina in una vittoria giallorossa per 2-1 la partita tra Roma e Atalanta.

Un primo tempo non particolarmente entusiasmante quello tra le due squadre. La Roma si è dimostrata più aggressiva, cercando la rete del vantaggio senza però riuscire a trovare il gol, anche grazie all’attenta fase difensiva della squadra di Sarri.

Nel secondo tempo, l’Atalanta si fa avanti e trova, al 47′, la rete del vantaggio grazie a un potente tiro di Ederson, terminato all’incrocio dei pali. Da quel momento, la Roma ha continuato sulla falsariga del primo tempo, spingendosi in avanti e mantenendo il pallino del gioco. La partita è rimasta bloccata fino all’89’, quando la Roma ha trovato la rete del pareggio con un colpo di testa di Hermoso sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Soulé. Al 90+3′, invece, è arrivata la rete che ha completato la rimonta giallorossa, firmata proprio da Soulé. Al 90+7′ viene espulso Gaetano, rosso diretto per lui.

Foto: X Roma