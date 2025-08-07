Ufficiale: l’Empoli cede in prestito Herculano Nabian al Pontedera

07/08/2025 | 13:30:56

“L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Empoli FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Herculano Nabian. Nabian, classe 2004 guineense naturalizzato portoghese, punta centrale di grande potenza e fisicità, è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria Guimaraes, arrivando ad esordire in Prima squadra. Nel 2022 passa all’Empoli, dove disputa due stagioni in forza alla Primavera e debutta in Serie A nel corso di Empoli-Udinese 0-1 dell’11 marzo 2023. Nell’ultima stagione si è diviso tra Uniao Leiria (Portogallo) e Mérida AD (Spagna).

Nabian ha giocato in tutte le nazionali giovanili portoghesi comprese tra l’Under 15 e l’Under 20, mettendo a segno 16 gol in 47 presenze. Benvenuto Herculano”.

Foto: Instagram Herculano Nabian