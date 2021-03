Henry: “Un giorno mi piacerebbe allenare il Barcellona o l’Arsenal”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Four Four Two, l’ex asso tra le altre di Arsenal e Barcellona, Thierry Henry, ha parlato delle sue ambizioni future come allenatore. Il tecnico francese, reduce dalle poco fortunate esperienze sulle panchine di Monaco e Montreal Impact, da cui si è dimesso lo scorso 25 febbraio, non ha nascosto di coltivare il sogno di poter allenare un domani proprio le sue ex squadre: “Sì, certo. Un giorno mi piacerebbe allenare il Barcellona, così come l’Arsenal. Solo il tempo, però, dirà se ciò potrà diventare realtà. Adesso sto facendo il mio percorso e devo migliorarmi. Se non ci riuscirò, vorrà dire che non avrò questa opportunità“.

Foto: Metro