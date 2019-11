Henry torna in MLS: è il nuovo allenatore dei Montreal Impact

Thierry Henry riabbraccia la MLS. L’ex attaccante dell’Arsenal, dopo l’esperienza da giocatore ai New York Red Bulls, in questi minuti è stato nominato nuovo allenatore dei Montreal Impact, franchigia di Joe Saputo, patron del Bologna. Il francese ha firmato un contratto biennale con opzione per il 2022. “E’ un onore diventare allenatore dei Montreal Impact e tornare in MLS”, ha detto Henry.

https://twitter.com/impactmontreal/status/1194967637815648256

Foto: Metro