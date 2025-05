Henry: “Tifosi dell’Inter sul gol di Raphinha? Giusto lasciarli fuori”

07/05/2025 | 14:00:11

Alcuni tifosi dell’Inter nella serata di ieri, dopo il 2-3 per il Barcellona firmato da Raphinha all’87’, hanno iniziato a lasciare San Siro presi dallo sconforto e dalla frustrazione. Mai decisione fu più sbagliata, visto poi l’evolversi della sfida, col pareggio del 3-3 di Acerbi in pieno recupero e quindi il gol vittoria di Frattesi ai supplementari. Proprio dopo la rete del pareggio, come mostrato da CBS Sports Golazo, alcuni tifosi oramai usciti dal perimetro di San Siro, sentendo l’inequivocabile boato dello stadio, hanno cercato di rientrare ma sono stati fermati dagli steward presenti ai tornelli: una volta usciti dallo stadio, è infatti impossibile rientrarci anche se in possesso di regolare tagliando. E Thierry Henry ne ha così parlato: “Giusto così, che non li abbiano fatti rientrare. Dovevano semplicemente restare dentro lo stadio. Non era finita la partita ancora, che razza di tifosi siete? Dovevano restare, semplicemente”.

Foto Metro