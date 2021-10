Henry sull’impatto di Messi al PSG: “Lo vedo isolato, tocca pochi palloni”

Thierry Henry, ex compagno di squadra di Lionel Messi al Barça, ha parlato così a ‘Prime Video’ della situazione della stella argentina al PSG: “Lo vedo isolato“. Il giocatore di Rosario, che continua ad adattarsi al campionato francese, ha mostrato sprazzi di qualità, ma c’è chi ritiene che non abbia ancora mostrato nulla al suo nuovo club.

Le aspettative sono molto alte.

“Messi è isolato e non tocca troppo il pallone. Non direi che è triste, ma lo vedo isolato. Lo preferisco al centro. Non credo che possa fare la differenza dalla destra. Serve trovare una soluzione in modo che loro [Messi, Mbappé e Neymar] possano giocare insieme. Penso che così Leo abbia poco impatto. Partecipa di rado alle azioni”, ha concluso il francese.

