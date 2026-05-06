Henry sprona l’Arsenal: “Noi eravamo gli invincibili. Se vincerete la Champions sarete gli indimenticabili”

06/05/2026 | 11:50:42

Thierry Henry, ex stella del calcio francese, ha parlato a fine gara, ieri sera, a Fox Sports, dove è commentatore, per analizzare il raggiungimento della finale di Champions da parte dei Gunners.

Le sue parole: “Noi eravamo gli Invincibili, ma non siamo riusciti a vincere la Champions. Se voi lo farete, diventerete per tutti gli Indimenticabili. Vi auguro davvero il meglio. Non voglio portarvi sfortuna, anche se mi piacerebbe che il nostro nome restasse. Andatevi a prendere questo titolo!”.

Foto: Twitter Monaco