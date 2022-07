Henry si presenta: “Avevo altre offerte, Verona però è lo step giusto per me”

Thomas Henry dopo un lungo corteggiamento si è legato al Verona. Sarà lui a guidare l’attacco di Cioffi. Oggi il francese si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi e non solo. Tra mercato, obiettivi e rapporto con l’allenatore, queste sono state le sue parole. “È vero: avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il mister e gli altri componenti della società per me è stato semplice fare questa scelta. Verona è il giusto step per me. Sono arrivato un po’ tardi, ho fatto qualche allenamento da solo. Spero di essere pronto fisicamente il più velocemente possibile. Non voglio parlare prima, preferisco fare. Quello che più conta è la squadra, ottenere risultati per l’Hellas. Fare meglio dell’anno scorso sarebbe importante, ma preferisco concentrarmi sui risultati di squadra”.

Foto: Sito Hellas Verona