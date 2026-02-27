Henry ricorda la Juve: “Quando arrivai c’erano Del Piero, Zidane, Inzaghi. Ma chi mi ha colpito è stato Tacchinardi”

27/02/2026 | 11:47:58

A margine di una intervista a Telefoot, Thierry Henry, ex attaccante della Nazionale francese, ricorda la Juventus: “Arrivai e c’erano giocatore del calibro di Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps e Di Livio. Al campo di allenamento stavano correndo e prima di un esercizio mi dissero: ‘Mettiti da parte, questo non è ancora per te’. Io provai a restare perché ero appena arrivato, ma mi limitai a guardare”.

Poi porta l’esempio di Alessio Tacchinardi: “Tacchinardi scattò avanti e indietro da un paletto all’altro fino a quasi svenire e poi vomitò. Così tornai nello spogliatoio e pensai: ‘Non sono pronto per questo’. Le persone dicevano che quella squadra correva molto: erano pronti ad andare oltre ai limiti, erano pronti a morire sul campo per la squadra”.

