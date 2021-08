Henry: “Il PSG prende troppi gol, per vincere la Champions bisogna subirne pochi”

Thierry Henry, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, ha parlato della situazione in casa Paris Saint-Germain. Secondo l’ex attaccante francese, l’arrivo di Lionel Messi potrebbe non bastare alla squadra di Pochettino per vincere la Champions League. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per vincere una competizione come la Champions è l’equilibrio la cosa più importante. Parliamo sempre di grandi giocatori, di grandi attaccanti e gioco offensivo, ma una squadra non può ottenere risultati senza equilibrio. Non è un caso, infatti, che le squadre più vincenti sono spesso quelle che incassano pochi gol. È chiaro che quando si hanno giocatori sovrumani la situazione diventa comunque più facile, ma ad oggi il PSG continua a prendere troppi gol. Una cosa che, ad esempio, a Barcellona quando hanno vinto la Champions non accadeva”.

Foto: Twitter Monaco