Henry: “Montpellier? Dobbiamo vincere per risalire in classifica. In Champions…”

Thierry Henry, allenatore del Monaco, ha parlato in vista del match di Ligue 1 contro il Montpellier. Queste le sue dichiarazioni: “Vincere un’altra gara dopo quella contro il Caen sarebbe qualcosa di fondamentale. Ci permetterebbe di trovare maggiore serenità. Il Montpellier è in una buona situazione di classifica, è una squadra difficile da superare, ma dovremo cercare di batterlo comunque. In Champions quest’anno è andata male, speriamo che in campionato le cosa possano migliorare”.

Foto: flipboard