Henry: “L’Inter ha segnato tre gol al Barcellona, impossibile che non abbia ottenuto un vantaggio”

01/05/2025 | 19:29:51

L’ex fuoriclasse francese Thierry Henry si è espresso negli studi di CBS riguardo al pareggio tra Barcellona e Inter del Montjuic: “Non mi aspettavo che l’Inter giocasse come ha fatto, visto come hanno giocato recentemente: bisogna dar loro credito per come hanno giocato a Barcellona. Ad essere onesto, non me lo aspettavo: molte persone pensavano che l’Inter fosse spacciata”. Riguardo alle tre reti dei nerazzurri, Henry ha lanciato la provocazione: “L’Inter ha fatto 3 gol in trasferta e non ottiene nessun vantaggio. Come è possibile?” le parole dell’ex attaccante di Arsenal e Barcellona che ha applaudito la prova offensiva dei nerazzurri.

FOTO: Twitter Arsenal