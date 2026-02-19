Henry: “Italiane male in Champions? Non sono sorpreso. La situazione del loro calcio è questa. E non sono certo che rimonteranno al ritorno”
Thierry Henry, ex fuoriclasse francese, ha parlato a CBN news della situazione del calcio italiano, con le Italiane sconfitte nei playoff di Champions e il Napoli già eliminato nella League Phase.
Queste le sue parole: “Siete sorpresi? E’ la situazione attuale del calcio italiano, sfortunatamente – dice Thierry Henry, che in Italia ha giocato con la Juventus -. Guardate i risultati recenti del Bodo. Sia in casa che in trasferta. Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno? Io non lo darei per scontato, anzi. Non è un momento facile. Ma quando anche la Nazionale fatica ad arrivare al Mondiale, non una, non due, ma addirittura tre volte, qualcosa di evidente c’è”.
Foto: Instagram Henry