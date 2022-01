Henry illude il Venezia, Barella e Dzeko al 90′ ribaltano: 2-1 Inter

Match sorprendete e pazzo quello di San Siro tra Inter e Venezia. I nerazzurri escono vittoriosi conquistando tre punti pesanti per la corsa allo scudetto ma non senza correre rischi contro un Venezia che ha messo paura ad Inzaghi. I lagunari hanno trovato il vantaggio al minuto 19′ con Thomas Henry che ha corretto in rete il cross di Ampadu. La reazione dell’Inter è arrivata allo scadere del primo tempo con Nicolò Barella. Quando il Venezia pensava di aver portato in porto un’insperato pareggio ecco che al 90′ ci ha pensato Edin Dzeko a spegnere i sogni di gloria della compagine di Paolo Zanetti. Inter che vola a 53 punti in classifica staccando il Milan di 5 lunghezze, impegnato domani contro la Juventus.

FOTO: twitter inter