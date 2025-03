Henry esalta Inzaghi: “È straordinario. Quello che offre l’Inter a livello tattico è folle”

Intervenuto ai microfoni di Cbs – Golazo, Thierry Henry ha speso nuovi elogi nei confronti della squadra nerazzurra: “Attacca molto, ma anche sa difendere bene in tutte le situazioni di gioco. Quello che noti nel gioco dell’Inter è che è in controllo della situazione, anche quando decide di difendere bassa. Contro l’Arsenal, per esempio, hanno dovuto farlo ma non hanno concesso occasioni”.

Henry si è concentrato anche nello specifico sul lavoro di Inzaghi: “Tutti parlano della squadra, ma credo si parli poco di Inzaghi: è straordinario. Se ci pensi, quello che offre a livello tattico è un po’ folle, specie parlando di una squadra italiana. I difensori centrali a centrocampo, il centrale di sinistra alto e largo sulla fascia, il centrale che crossa per l’altro braccetto, e in tutto questo i tre centrocampisti centrali sono rientrati in difesa per fare uscire la palla. Non ho visto spesso qualcuno fare questo nella storia del calcio, specie in Italia. Quindi è una squadra che bisogna rispettare ma altrettanto bisogna fare con l’allenatore”.

Foto: Instagram Inter