Henry: “Decideranno altri se potremo riprendere o no. Noi dovremo solo rispettare la decisione”

Anche Thierry Henry, attuale allenatore del Montreal Impact, sta vivendo – come tutti – la quarantena. L’ex-campione francese, intervistato da L’Equipe, ha raccontato come sta vivendo il suo isolamento in Canada: “Montreal mi è entrata nel cuore e sembra esserci da sempre. Coronavirus? Quando guardi come lavorano senza sosta quelli che sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19, ti senti insignificante. Il calcio? Questa è la mia passione e la mia vita, voglio davvero che riprenda, ma occorre essere paziente e guardare cosa succede realmente nel mondo. Ho tanti pensieri per la testa ma è semplice. Ogni giorno mi sveglio, mi alleno, cucino, mi rilasso, mi alleno di nuovo, a volte guardo vecchie partite, poi cucino la cena… In realtà mi sembra di pulire sempre casa! Non tanto pulire in generale, ma ho sempre da fare i piatti. Ora, comunque, la cosa più importante è la salute. Se si dovrà aspettare ancora per tornare alla normalità aspetteremo. Ripresa? Le autorità coinvolte nella decisione sulla ripresa della MLS stanno lavorando intensamente. Noi dobbiamo continuare a lavorare e tenerci pronti per qualsiasi scenario. Saranno altri a prendere la decisione e dovremo rispettarla. Da allenatore posso solo continuare a lavorare e preparare il mio staff e la squadra a qualsiasi possibile scenario. Come abbiamo visto, alcuni campionati hanno deciso di fermarsi. Non so ancora cosa accadrà qui.”

Foto: Metro