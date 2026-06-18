Henry critica Ronaldo: “La squadra ha bisogno di segnare, non tu”

18/06/2026 | 10:56:09

L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona Thierry Henry, ha criticato Cristiano Ronaldo su Fox Sports dopo il pareggio del Portogallo contro il Congo. Queste le sue parole:

“Dato che vuole segnare, si mette sulla strada di Bruno Fernandes. Se fosse andato ad occupare l’area piccola avrebbe attirato i difensori, lasciando al compagno un’occasione praticamente già fatta. La squadra ha bisogno di segnare, non tu. In quella situazione due giocatori portoghesi attaccano lo stesso spazio e per i difensori diventa tutto più semplice”.

Foto: X Arsenal