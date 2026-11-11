Henry: “Alla Juventus giocavo esterno e ho iniziato a perdere i capelli”

11/11/2026 | 18:26:37

Thierry Henry, uno dei più grandi giocatori del XXI secolo, ha raccontato nella prima puntata del podcast Kampo le difficoltà riscontrate alla Juventus quando, all’età di 22 anni, venne spostato sulla fascia sinistra da Carlo Ancelotti per soccombere alla grave assenza di Alessandro Del Piero. Un ruolo non adatto alle qualità del francese che, da prima punta, ha scritto pagine indelebili di storia dell’Arsenal, del Barcellona e della Nazionale francese. Le parole di Henry: “Ho giocato esterno sinistro. Ero il terzo attaccante quando bisognava attaccare la porta ma, allo stesso tempo, dovevo tornare a riposizionarmi con i difensori in una linea a 5. Ed è proprio in quella fase della mia carriera che ho cominciato a perdere i capelli (ride, ndr)”.

Foto: Metro