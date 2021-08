Henry: “Al Venezia perché credono in me. Quanti gol farò? Non mi pongo limiti”

Da pochi minuti è terminata la conferenza stampa di presentazione di Thomas Henry, nuovo attaccante del Venezia proveniente dal campionato belga. Ecco un estratto delle parole del bomber statunitense.

Sulla scelta di approdare al Venezia

“Molte squadre mi cercavano quest’estate, ma è stato facile prendere questa decisione. Ho deciso serenamente perché ho capito che la società e l’allenatore credevano in me e credo che questa sia la scelta migliore. Giocare in un campionato così stimolante e importante è importante per la mia carriera e giocare contro team come l’Inter e la Juve è molto stimolante”.

Sugli obiettivi stagionali

“Quanto gol farò? Difficile rispondere, sono un’attaccante e non mi pongo limiti in fase di realizzazione. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in fase di manovra e servire i miei compagni. Chiaro che è sempre importante fare gol, ma la cosa fondamentale è che il club vada bene”.

Sul campionato italiano

“Sono qui per affrontare le migliori difese del mondo, per questo sono venuto qui per confrontarmi in questa sfida e voglio dimostrare a me stesso di poter essere pronto per questo livello. Sarà il mio primo anno qui e dovrò imparare alcune cose, sicuramente cercherò di imparare da Cristiano Ronaldo e Immobile, ma sono consapevole di dover dare il mio massimo per il Venezia e aiutare i miei compagni”.

Foto: Instagram Venezia