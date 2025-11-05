Henriksen (Allenatore Mainz): “Fiorentina in un momento difficile come noi, ma abbiamo un piano”

05/11/2025 | 15:12:32

Bo Henriksen, allenatore del Mainz, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina. “Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, ma probabilmente è stata la nostra miglior partita. Abbiamo capito quali siano le nostre idee e abbiamo trovato la quadra. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo un piano su come affrontare il futuro. Non so chi verrà schierato. Il momento dei viola è difficile, così come il nostro. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se la Fiorentina ha fatto tante partite europee. Daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è comunque importante, siamo pronti ad affrontarli”.

