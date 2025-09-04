Henn (ct Estonia): “Abbiamo studiato Gattuso, siamo fiduciosi. L’Italia è tra le migliori al mondo”

Il CT dell’Estonia Jurgen Henn ha presentato la sfida con l’Italia di Gattuso: “Abbiamo esaminato tantissimo materiale dei club precedenti in cui ha lavorato il nuovo ct italiano Gattuso. Abbiamo cercato di trarre alcune conclusioni o addirittura di fare previsioni su cosa aspettarci. Gli azzurri hanno a disposizione una squadra molto versatile. È difficile dire con certezza al 100% quale stile di gioco possiamo aspettarci domani. Penso che affronteremo una squadra molto agguerrita, quindi ci aspettiamo un avversario molto difficile da superare. Abbiamo motivo di essere fiduciosi nel senso che individualmente non siamo vicini, ma se giochiamo come abbiamo fatto contro la Norvegia e Israele, come una squadra, allora è possibile rendere la vita difficile all’Italia. Siamo incoraggiati dal fatto che ci sono stati momenti in cui l’Estonia non ha temuto nessun avversario. Speriamo di andare in quella direzione. Siamo stati in grado di dimostrarlo in casa. Anche io come allenatore ho esperienza su come un nuovo allenatore debba ottenere risultati subito. Questo potrebbe influire in qualche modo. Ma non ci aspettiamo nessun tipo di vantaggio. Per noi non cambia nulla, l’Italia è una delle migliori squadre al mondo”.

FOTO: Screen TV Flora