Henderson: “Non ho mai chiesto la maglia a Messi. Vi spiego perché”

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha svelato un personale aneddoto durante un’intervista al Daily Mail. Queste le sue parole: “Messi? Non ho mai pensato di chiedergli la maglia. Il motivi? Quando giocavo al Sunderland, Roy Keane mi disse che farlo era un segno di soggezione verso quella persona. Dopo la partita d’andata contro il Barcellona sono tornato a casa con la maglia di Suarez che è un bravo ragazzo, un gesto d’affetto per celebrare la nostra amicizia. Non so cosa abbia fatto lui con la mia…”.

Foto: express