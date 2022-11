Henderson: “Le vittorie del Liverpool non dipendono da me, la squadra è piena di campioni”

Henderson ha parlato così ai micfrofoni del Daily Mail: “I trofei del Liverpool degli ultimi anni non sono venuti solo grazie a me, io non sono Suarez, Gerrard o Salah. Il successo non dipende da me. Dopo la vittoria della Champions del 2019 sono andato a farmi un tatuaggio con Trent, ma la mamma non voleva ed ha fatto marcia indietro all’ultimo.”

Foto: Twitter Liverpool