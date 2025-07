Henderson lascia l’Ajax: il centrocampista non rinnoverà il contratto

09/07/2025 | 16:53:47

Il Times rivela che l’ex Liverpool Henderson non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax. Il club non ha voluto esercitare la clausola per rinnovare il suo contratto fino al 2026. Sempre secondo il Times ci sono dei club di Premier League e società europee che avrebbero messo nel mirino il calciatore, che ora sarà libero di accordarsi con una nuova squadra.

Foto: Instagram Henderson