Henderson confessa: “Ho sbagliato ad andare in Arabia Saudita”

Il centrocampista ex Liverpool Jordan Henderson, attualmente in forza all’Ajax, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Parool, ha dichiarato di essersi pentito della scelta di andare a giocare in Arabia Saudita. Il giocatore 33enne, infatti, nella prima metà della stagione corrente, ha vestito la maglia dell’Al Ettifaq, club arabo militante nella massima serie saudita, la Saudi Pro League, ed allenato da Steven Gerrard.

“Il campionato saudita si sta sviluppando, ma non mi sono trovato bene. Ho sbagliato ad andarci. Ripensando a quel periodo, è stata una decisione importante e sentivo che era quella giusta, ma ho sbagliato. Nella vita queste scelte possono essere chiamate rimpianti o errori, ma sono errori solo se non impari a loro e io invece ho imparato molte cose sull’Arabia Saudita. Non ho una brutta parola da dire su nessuno, ho lasciato amici con cui parlerò sempre e probabilmente c’erano ancora degli aspetti positivi che dovevano venir fuori. Alla fine però non è andata come entrambi volevamo, ma ci siamo lasciati bene. Ora sono felice qui nel far parte del progetto Ajax”.

Foto: Twitter Al Ettifaq