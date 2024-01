Henderson-Al Ettifaq ai saluti: l’inglese rescinderà il contratto

Potrebbe terminare dopo soli sei mesi l’esperienza di Jordan Henderson con la maglia dell’Al Ettifaq. Secondo quanto riportato dalla testata statunitense The Athletic, il nazionale inglese ha raggiunto un accordo con il club di Saudi Pro League per rescindere il suo contratto e lasciare l’Arabia Saudita. Il centrocampista classe 1990 ex Liverpool e la sua squadra stanno finalizzando la rescissione del contratto triennale firmato la scorsa estate. Henderson dovrebbe molto probabilmente tornare in Europa. Diverse squadre europee si sono rapidamente messe alla finestra. Come abbiamo raccontato, la Juventus aveva chiesto informazioni per un eventuale prestito del giocatore, ma al momento l’Ajax è in fase avanzata per firmare il centrocampista inglese.

Foto: Twitter Al Ettifaq