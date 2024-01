Henderson: “Ajax club prestigioso, occasione perfetta“

Jordan Henderson è diventato un calciatore dell’Ajax. Nella conferenza stampa di presentazione, il centrocampista inglese ha spiegato la scelta del club dei Lancieri: “L’Ajax è uno dei club più grandi del mondo, il più grande club dei Paesi Bassi, e ho sentito che era una grande opportunità per me venire personalmente in un grande club, per cercare di aiutarlo ad andare avanti. Sentivo che era l’occasione perfetta per venire in un club così grande e dimostrare quello che ho cercato di fare per tutta la vita: dedicarmi al calcio”.

Foto: Instagram Ajax