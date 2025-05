Hellas Verona, Zanetti: “Mancano altri punti per la salvezza. Inter? Farà turnover, ma resta forte”

02/05/2025 | 15:28:44

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro l’Inter, il tecnico dell’Hellas Verona Paolo Zanetti ha presentato così la sfida: “Tengstedt è convocato. La salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di una prestazione negativa dopo 10 ottime. Il vantaggio è sicuramente ancora interessante”. Sui nerazzurri di Simone Inzaghi, che avranno più di un pensiero rivolto alla gara contro il Barcellona: “E’ probabile che l’Inter faccia turnover, ma ha una rosa per competere su tutti gli obiettivi che ha”. Il mister dell’Hellas Verona ha poi commentato gli elementi a sua disposizione: “Fenomeni in questa squadra non ce ne sono, né in panchina, né in campo. Siamo una squadra che deve metterci tutto, sempre”.

FOTO: X Verona