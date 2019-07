Hellas Verona: vittoria per 5-0 nell’amichevole contro l’Union Feltre

A Mezzano è andata in scena l’ultima amichevole dell’Hellas Verona dal ritiro di Primiero. E’ arrivata una vittoria per 5-0 sulla formazione di Serie D dell’Union Feltre, con la doppietta di Zaccagni e i gol di Tupta, Almici e Traore, in una partita molto divertente nel secondo tempo. Spazio per tutti gli uomini di Juric, ad eccezione di quelli che non hanno preso parte al match per smaltire i grandi carichi di lavoro, domani un’ultima seduta a Mezzano prima di lasciare il ritiro e continuare la preparazione in vista delle amichevoli internazionali e dei primi impegni ufficiali.

HELLAS VERONA-UNION FELTRE 5-0

Marcatori: 13′ pt e 8′ st Zaccagni, 20′ st Tupta, 22′ st Almici, 32′ st Traore.

HELLAS VERONA: Silvestri, Rrahmani, Vitale, Henderson, Faraoni, Veloso, Di Carmine, Lee (dal 1′ st Bessa), Zaccagni, Kumbulla, Empereur.

Dal 15′ st: Radunovic, Ragusa, Traore, Balkovec, Lucas, Bessa, Danzi, Dawidowicz, Tupta, Almici, Kumbulla.

All.: Juric.

UNION FELTRE: Corasaniti, Bran, Salvadori, Parasecoli, Trevisan, Costa, Bordin, Arvia, Tonani, Miniati, De Paoli.

Secondo tempo: Speranza, Gjoshi, Raveane, Nonni, Argenton, De Carli, Proia, Paludetto, Aperi, Caser, Vettorel.

All.: Andreolla.

Foto: Twitter Hellas Verona