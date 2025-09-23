Hellas Verona-Venezia, i convocati di Stroppa
23/09/2025 | 17:41:52
Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro l’Hellas Verona.
Questi i convocati:
“Portieri:
Matteo Grandi, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.
Difensori:
Antoine Hainaut, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Ridgeciano Haps, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Daniel Fila, John Yeboah.”
Foto: Instagram Venezia