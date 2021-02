Hellas Verona, un giocatore positivo al Covid. Il comunicato del club

Brutta notizia in casa Hellas Verona, nel giorno in cui al Bentegodi arriva la Juventus (alle 20.45). Il club scaligero, infatti, ha comunicato la positività di un componente del gruppo squadra. Questa la nota sul dito ufficiale del club: “Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.