Hellas Verona, sindrome influenzale per Barak: non ci sarà con il Venezia

Nella lista dei convocati diramata dall’Hellas Verona per la sfida di oggi pomeriggio non figura Barak a causa di una sindrome influenzale. Assente anche Gunter: per lui una lieve lesione muscolare che potrebbe costringerlo a tornare nel 2022.

FOTO: Twitter Hellas