Hellas Verona, si presenta Tameze: “Io erede di Amrabat? Voglio fare di più”

Si è svolta pochi minuti fa la presentazione ufficiale del nuovo acquisto, Adrien Tameze. Queste le sue parole: “Io erede di Amrabat? Ha fatto una grande stagione lo scorso anno, io voglio fare di più. C’è una bella squadra, speriamo di fare una bella stagione.Gioco dove vuole il mister. Preferisco giocare centrocampista, ma non è un problema cambiare”. Sul suo recente passato a Bergamo: “Avrei potuto giocare di più. Adesso sono molto contento di essere qui, perché posso dimostrare le mie qualità. C’è un ambiente simile all’Atalanta, non ci metterò molto tempo per capire gli schemi e la tattica. Ci sono molti aspetti positivi”.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona