Hellas Verona, si fermano Oyegoke e Mosquera: i report del club
22/04/2026 | 16:27:58
L’Hellas Verona ha comunicato le condizioni di Daniel Oyegoke e Daniel Mosquera.
Questi i comunicati sui due calciatori:
“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Oyegoke, durante il match giocato domenica contro il Milan, ha riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra.
Il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana”.
“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, è stato sottoposto a una visita specialistica dal Professor Pier Paolo Mariani, che ha evidenziato la rottura del menisco esterno.
L’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì”.
Foto: Hellas Verona