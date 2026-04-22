Hellas Verona, si fermano Oyegoke e Mosquera: i report del club

22/04/2026 | 16:27:58

L’Hellas Verona ha comunicato le condizioni di Daniel Oyegoke e Daniel Mosquera.

Questi i comunicati sui due calciatori:

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Oyegoke, durante il match giocato domenica contro il Milan, ha riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra.

Il difensore sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana”.

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, è stato sottoposto a una visita specialistica dal Professor Pier Paolo Mariani, che ha evidenziato la rottura del menisco esterno.

L’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì”.

Foto: Hellas Verona