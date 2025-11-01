Hellas Verona, Serdar salta l’Inter: trauma distorsivo al ginocchio
01/11/2025 | 11:25:28
L’Hellas Verona dovrà fare a meno di Suat Serdar per il match contro l’Inter, il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio in Como-Hellas Verona.
Questo il comunicato del club:
“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona”.
Foto: sito Verona