Hellas Verona-Sassuolo 0-1 dopo il primo tempo: decide Raspadori. E Miguel Veloso si fa espellere

Alla prima di campionato il Sassuolo, dopo il primo tempo, è in vantaggio sul campo dell’Hellas Verona. La rete che ha sbloccato la gara è arrivata al 32′: imbucata per Raspadori che scappa fra le linee difensive gialloblù e solo davanti a Pandur non sbaglia. Nel finale di partita riceve il rosso, per doppio giallo, il centrocampista dell’Hellas Miguel Veloso. Un primo tempo da dimenticare per la squadra di Di Francesco che nella ripresa proverà a ribaltare la gara in dieci uomini.

Foto: Facebook Sassuolo