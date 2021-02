Hellas Verona-Parma, le ultime sulle probabili formazioni

Verona e Parma chiuderanno stasera la ventiduesima giornata di Serie A. I veneti puntano a tornare a -1 dal Sassuolo, mentre gli emiliani a fare punti per continuare a mantenere vivo il sogno salvezza. Nel Verona squalificati Faraoni e Zaccagni, dovrebbero essere sostituiti da Lazovic e Bessa. Con Kalinic infortunato, davanti parte dal 1′ Lasagna come preannunciato da Juric nella conferenza pre partita. In casa Parma non ci sarà Pellè, non convocato per un problema muscolare. Dubbio di modulo nei ducali, o 4-3-3 o il 5-3-2 visto col Bologna. Favorito il primo con il tridente d’attacco, Zirkzee, Cornelius e Gervinho. Ancora panchina per Mann.

Le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Bessa, Barak; Lasagna

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Alves, Gagliolo; Cyprien, Kucka, Kurtic; Zirkzee, Mihaila, Gervinho

Foto: Twitter Verona