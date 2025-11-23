Hellas Verona-Parma, le curiosità: i crociati non vincono al Bentegodi dal 2001

23/11/2025 | 10:02:35

Alle 12:30 il match tra Hellas Verona e Parma.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 30 i precedenti ufficiali a Verona: 22 successi scaligeri, 5 pareggi e 3 successi per il Parma.

-Il Parma non vince a Verona dal 28 gennaio 2001.

-Il Verona è la squadra che ha mandato in rete meno calciatori diversi in questa Serie A: solo 4.

-Il Verona è ancora senza vittorie in campionato.

-Tra Paolo Zanetti e Carlos Cuesta questo sarà il primo incontro ufficiale.

Foto: sito Serie A