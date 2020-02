Hellas Verona, out Pazzini e Borini: in due scalpitano per una maglia da titolare a Marassi

Ivan Juric potrebbe riservare un attacco del tutto nuovo per la sfida di lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria. Giampaolo Pazzini e Fabio Borini si allenano ancora a parte ed il loro recupero in questi giorni appare complicato, più probabile che si lavori più in ottica Napoli verso l’8 marzo. Potrebbe finalmente toccare a Mariusz Stepinski per una maglia da titolare che manca da diverso tempo, ma scalpita anche Eddie Salcedo rientrato in panchina con l’Udinese e non impiegato. Certo è che l’ex Genoa non ha i 90 minuti nelle gambe, probabile una staffetta tra i due che se la giocano per partire dal primo minuto.

Foto: Twitter Hellas Verona