Hellas Verona, Livramento è arrivato in Italia

Dailon Rocha Livramento si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Dopo quanto vi avevamo anticipato nelle scorse ore, il centravanti è arrivato in Italia per muovere i suoi primi passi della sua avventura con il club scaligero, L’attaccante classe 2001 ha segnato 17 gol nell’ultima stagione con il Maastricht, in Serie B olandese.

Foto: Instagram Livramento