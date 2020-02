Hellas Verona-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo i pareggi di San Siro e dell’Olimpico contro Milan e Lazio, l’Hellas Verona si appresta ad ospitare la Juve capolista sabato alle ore 20:45. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Juric ritrova in mezzo al campo Amrabat, che torna dopo la squalifica e si prende una maglia da titolare al fianco di Veloso. In difesa rischia Gunter, ballottaggio aperto con Dawidowicz. In attacco può essere rilanciato Di Carmine come prima punta, ma per il momento il tecnico croato sembra preferire la soluzione Verre con Zaccagni e Pessina a supporto. Nessuna novità sugli esterni: Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Sarri sembra intenzionato a confermare il 4-3-3: Douglas Costa dovrebbe agire sulla destra nel tridente, Ronaldo a sinistra, mentre al centro dell’attacco salgono le quotazioni di Higuain, in ballottaggio con Dybala. In mediana spazio a Bentancur, Pjanic e Rabiot. In difesa, Bonucci farà coppia con De Ligt al centro, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali.

HELLAS VERONA-JUVE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.

Juve (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain (Dybala), Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juve