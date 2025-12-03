Hellas Verona, infortunio per Bradaric: lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro

03/12/2025 | 16:19:01

L’Hellas Verona ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del calciatore Domagoj Bradaric.

Questo il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Domagoj Bradaric, durante il match giocato sabato contro il Genoa, ha subito una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Foto: Hellas Verona