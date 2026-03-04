Hellas Verona, infortunio per Bella-Kotchap e Slotsager. Il comunicato del club

04/03/2026 | 17:20:36

L’Hellas Verona ha comunicato le condizioni di Armel Bella-Kotchap e Tobias Slotsager.

Questo il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55’ della partita Hellas Verona-Napoli giocata sabato 28 febbraio al ‘Bentegodi’, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Il Club comunica inoltre che, nella stessa partita, il calciatore Tobias Slotsager ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro.

I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici”.

Foto: Hellas Verona