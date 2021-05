Hellas Verona, il presidente Setti indagato per autoriciclaggio

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, è indagato dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Il Nucleo di Bologna della Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale, ha condotto l’operazione “Scala Greca”: sequestrati, al patron dei veneti, 6,5 milioni di euro. Secondo gli investigatori questa somma è stata illecitamente sottratta dalle casse della società calcistica e impiegata per ristrutturare un’altra società, così da impedirne il fallimento. Attraverso una vera e propria operazione di “maquillage contabile”, Setti ha cercato di celare l’origine delle somme di cui si era appropriato indicandone in diversi documenti bancari e contabili la provenienza da una distribuzione di “dividendi”.

FOTO: Sito Hellas Verona