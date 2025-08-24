Hellas Verona, i convocati di Zanetti per l’Udinese. C’è Ebosse
24/08/2025 | 19:06:45
Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese. C’è Ebosse.
Questa la lista:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nuñez, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Kurti.
Centrocampisti: Serdar, Charlys, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse
Attaccanti: Sarr, Livramento, Giovane, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic
Foto: Instagram Verona