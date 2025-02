Hellas Verona, i convocati di Zanetti per il Milan

L’Hellas Veronba ha diramato la lista dei convocati dal tecnico Paolo Zanetti per la gara di domani il Milan. Rispetto allo scorso weekend tornano Cisse e Duda a centrocampo e Livramento in attacco. Out invece Ghilardi in difesa. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Montipò, Perilli, Berardi

Difensori: Coppola, Valentini, Daniliuc, Dawidowicz, Okou, Bradaric, Tchatchoua, Faraoni, Oyegoke

Centrocampisti: Niasse, Duda, Bernede, Lazovic, Suslov, Kastanos, Cisse

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Livramento, Mosquera, Ajayi

Foto: Instagram Verona