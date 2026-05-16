Hellas Verona, i convocati di Sammarco per l’Inter
16/05/2026 | 18:28:06
L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di domenica contro l’Inter.
Ecco la lista completa:
1 Montipò, 3 Frese, 4 Lovric, 5 Edmundsson, 6 Valentini, 7 Belghali, 9 Sarr, 10 Suslov, 11 Akpa Akpro, 12 Bradaric, 14 Lirola, 15 Nelsson, 18 Bowie, 19 Slotsager, 21 Harroui, 24 Bernede, 34 Perilli, 36 Niasse, 37 Bella-Kotchap, 41 Isaac, 63 Gagliardini, 70 Fallou, 72 Ajayi, 73 Al-Musrati, 90 Vermesan, 94 Toniolo.
Foto: X Verona